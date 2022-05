Actualitzada 21/05/2022 a les 07:11

Enric Bartumeu puja per primera vegada a l’escenari de l’Auditori Nacional d’Andorra.Hora: 21.30 h.Ordino.Concert de Canòlich en commemoració del 60è aniversari de la Coral Rocafort i en homenatge a Daniel Areny Rossell a càrrec de la Coral Casamanya, la Coral d’Escaldes-Engordany, l’Orfeó Andorrà i els Petits Cantaires Lauredians.Hora: 21 h.Sant Julià de Lòria.Preu del taller: 40 euros, material inclòs. Fem un necesser i una bossa amb cremallera. Telèfon/adreça de contacte per a inscripcions: 343 570.Hora: de les 9 h a les 14 h.Ordino, la Massana.El rei de casa, un espectacle de titelles de la Cia. Farrés Brothers.Hora: 17 h.Escaldes-Engordany.Vols conèixer com es comporta la fauna salvatge? Preu de l’activitat: 2 euros.Hora: 9.30 h.Fira de la planta i de la flor. La Massana es vesteix de primavera per rebre la 28a edició d’aquesta fira massanenca plena d’activitats, parades, tallers, concerts, espectacles i concursos que trobareu en diferents punts de la Massana.La MassanaExposició de vestits típics de l’Índia i d’Ucraïna. Taller de pinyates, conferència Import-Export cultural d’Andorra, exposició Interculturalitat.Fins al 21 de maig del 2022.Un any més es presenta, conjuntament amb la CNAU (comissió nacional andorrana per a la Unesco), l’exposició itinerant Art Camp Colors per al planeta. Aquesta mostra és fruit d’una selecció de pintures creades en la cinquena edició de la iniciativa que va tenir lloc a Andorra l’any 2016.Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 21 de maig del 2022.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a la seva darrera obra, realitzada expressament per a aquesta exposició.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp. Fins al 31 de desembre.Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.