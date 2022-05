Sense cap pressa

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:17

Squid Game (El juego del calamar), la sèrie amb més èxit de la història de Netflix, estrenarà la segona temporada en aquesta plataforma a final del 2023 o fins i tot ja el 2024, segons ha informat el creador de la sèrie, Hwang Dong-hyuk, en una entrevista publicada dimecres a la revista nord-americana Vanity Fair.Segons la publicació, aquest retard es deu al fet que, ara com ara, Dong-hyuk “només té unes tres pàgines amb idees generals” que encara no han estat plasmades en el guió final. “La humanitat serà posada a prova a través de nous jocs”, va explicar breument l’artífex de la producció sud-coreana, que va deixar una pregunta en l’aire per als seus seguidors: “És possible la veritable solidaritat entre humans?”El mes de gener passat Netflix va confirmar oficialment que hi hauria una segona temporada. El director executiu del servei de streaming, Ted Sarandos, va afirmar aleshores que l’univers Squid Game “només acaba de començar”.La sèrie, concebuda com una al·legoria del capitalisme mundial, es va consagrar com la producció amb més hores de visualització acumulades a Netflix, amb 1.650.450.000 hores reproduïdes. La plataforma va pagar l’any passat més de 21 milions de dòlars per fer-se amb els drets dels nou capítols de la primera temporada, i s’estima que amb l’impacte generat hagi obtingut uns beneficis de més de 870 milions.A més, Squid Game ha guanyat tres Globus d’Or enguany, i la sèrie es va convertir en la primera producció televisiva de parla no anglesa, i la primera sud-coreana, a aconseguir quatre nominacions per als premis del Sindicat d’Actors dels Estats Units el 2022. Els seus protagonistes, Lee Jung-jae i Hoyeon Jung, van ser reconeguts en les categories de millor actor i actriu de sèrie dramàtica, respectivament.