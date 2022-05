Recital ‘Va de vals’

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:18

Va de vals és un passeig pels valsos lírics més expressius, des dels francesos més romàntics fins als vienesos més rítmics, passant pels italians amb molta passió! Tot això amb un toc de modernitat agosarada a càrrec del Trio Marcel Casellas (contrabaix, clarinet i guitarra) i la soprano Jonaina Salvador.Hora: 20.30 h.Andorra la Vella.Aquesta volta ens permet visitar d’una forma relaxada i amena els llocs més emblemàtics i interessants d’Escaldes, Caldea. Farem referència a la importància que l’aigua termal ha tingut en la història de la parròquia.Hora: 10.30 h.Escaldes-Engordany.Vinguin a gaudir d’Andorra la Vella quan enfosqueix. En el marc d’un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color contribuint a alegrar considerablement els nostres sentits.Hora: 21 h.Andorra la Vella.Fira de la planta i de la flor. La Massana es vesteix de primavera per rebre la 28a edició d’aquesta fira massanenca plena d’activitats, parades, tallers, concerts, espectacles i concursos que trobareu en diferents punts de la Massana.Tot el dia.La Massana.Gloria Fernández és codirectora de CineAsia, juntament amb Enrique Garcelán.Hora: 19 h.Ordino.Exposició de vestits típics de l’Índia i d’Ucraïna. Taller de pinyates, conferència Import-Export cultural d’Andorra, exposició Interculturalitat.Fins al 21 de maig del 2022.Un any més es presenta, conjuntament amb la CNAU (comissió nacional andorrana per a la Unesco), l’exposició itinerant Art Camp Colors per al planeta. Aquesta mostra és fruit d’una selecció de pintures creades en la cinquena edició de la iniciativa que va tenir lloc a Andorra l’any 2016.Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 21 de maig del 2022.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a la seva darrera obra, realitzada expressament per a aquesta exposició.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp. Fins al 31 de desembre.Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.