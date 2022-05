No és només la reialesa la que arriba a viure feliç per sempre en els contes de fades. Tu tens aquest dret també. Les condicions estan donades per atraure una persona especial a la teva vida. No hi ha necessitat de recórrer a "experts" consells per atraure la teva ànima bessona. Són les teves pròpies qualitats úniques les que atrauran la persona adequada.