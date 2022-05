Concerts pre Jambo-Green Note Trio

Actualitzada 19/05/2022 a les 06:15

Green Note és un projecte musical de jazz i bossa nova format per la Marta Verdes (veu) i per l’Eduard Cabrera (guitarra).Hora: 19.30 h.Andorra la Vella.Xerrada Participació ciutadana, essència de la democràcia, a càrrec de Fernando Pindado, llicenciat en dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la Universitat Autònoma de Barcelona.Hora: 19 h.Andorra la Vella.Taller de cuina, amb la col·laboració del Racó de l’Anna. Taller de cuina amb plantes silvestres amb Anna Porquet. Hora: de 18.30 h a 20 h.Sant Julià de Lòria.Amb intervenció de l’autor, el cineasta nord-americà Colby Smith, actual resident de Faber Andorra. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Un recull de la faceta de cartellista del gran ninotaire català amb Jordi Duró i Albert Villaró. Hora: 18.30 h.Andorra la Vella.Joan Ganyet i Solé (la Seu d’Urgell, 1946) és arquitecte i fotògraf. Ha estat alcalde de la Seu d’Urgell, diputat, senador, secretari general de la Comunitat de Treball dels Pirineus i director general d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya.Hora: 19 h.Andorra la Vella.Primera sessió del Club de lectura feminista organitzat per l’ADA i coordinat per Cristina Rico. Farà la presentació i moderarà la sessió la catedràtica de la UB Marisa Sotelo. Hora: 19.30 h. LlibreriaAndorra la Vella.Exposició de vestits típics de l’Índia i d’Ucraïna. Taller de pinyates, conferència Import-Export cultural d’Andorra, exposició Interculturalitat.Fins al 21 de maig del 2022.Un any més es presenta, conjuntament amb la CNAU (comissió nacional andorrana per a la Unesco), l’exposició itinerant Art Camp Colors per al planeta. Aquesta mostra és fruit d’una selecció de pintures creades en la cinquena edició de la iniciativa que va tenir lloc a Andorra l’any 2016.Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 21 de maig del 2022.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a la seva darrera obra, realitzada expressament per a aquesta exposició.Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.Escaldes-Engordany.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp. Fins al 31 de desembre.Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny del 2022.