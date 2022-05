És possible que sentis una mica de decepció avui. És possible que botigues a veure tots els inconvenients en el camí cap a l'èxit de les teves metes com a fracassos personals, i si t'ho permets, aquesta idea podria persistir durant tot el dia. Tracta de ser objectiu i de no perdre de vista el panorama general. Ni tan sols has perdut una batalla perquè en el pitjor dels casos, és un conflicte menor!.