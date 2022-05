11a Cursa popular Illa Carlemany - Dia de l’esport per a tothom 2022

Actualitzada 15/05/2022 a les 07:23

La sortida serà a les 10.30 h a l’avinguda del Consell de la Terra d’Escaldes-Engordany (al costat d’Illa Carlemany) i s’acabarà al Parc Central d’Andorra la Vella.Hora: 10.30 h.Centre Comercial Illa Carlemany. Escaldes-Engordany.Esbart dansaire, ballet folklòric en motiu del seus 40 anys ballant. Activitat gratuïta.Hora: 18 h.Centre de Congressos d’Andorra la Vella.Andorra la Vella.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Repassarem la història d'Andorra en el seu context. Farem referència al ric patrimoni històric, cultural, natural i artístic que trobarem al llarg de l'acurat recorregut escollit.Hora: 10.30 h.Plaça de la Rotonda. Andorra la Vella.SORTIDESRecorregut de 3 km a peu per visitar les moles farineres d’Ordino amb una guia cultural. Es veurà treballar una mola farinera i fer un tast del pa i la coca feta amb diferents farines per arrodonir l’experiència. El recorregut de tornada es podrà fer amb bus parroquial.Hora: 9.30 hEsglésia Sant Martí de la Cortinada. Ordino.MÚSICALa sarsuela Molinos de viento és originària de Luis Pascual Frutos i música del mestre Pablo Luna. Es va estrenar a Sevilla, al teatre Cervantes, l'any 1910.Hora: 18 h.Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. Sant Julià de Lòria.Set de tech-house per acompanyar el vermut. T'esperem a l'IQOS Lounge, un lloc ple d'artistes incombustibles i experiències úniques. Hora: 12.30 h.IQOS Lounge. Andorra la Vella.Taller de modelatge amb fang. Hora: 11 i 12 h.Per a infants a partir de 4 anys. Telèfon/adreça de contacte per a inscripcions: reserves@mcta.ad. Tel.: 800 800Museu Thyssen. Escaldes-Engordany.Concerts, animacions de carrer, activitats infantils i tallers de manualitats. A partir de les 11 h del matí.Carrer Callaueta. Andorra la Vella.