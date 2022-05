La gran nit d'Eurovisió

Actualitzada 14/05/2022 a les 07:33

El Pala Alpitour de Torí es vesteix aquesta nit de gala per acollir la final de la 66a edició del Festival d’Eurovisió, en què la formació txeca de música electrònica We Are Domi serà l’encarregada d’obrir el certamen. El desè lloc, un dels més cobejats pels bons resultats que històricament han aconseguit els que han cantat en aquesta posició, correspon a la representant espanyola, Chanel. L’ordre d’actuació ha situat l’artista d’origen cubà, que cantarà SloMo, en un segment ple de favorites per guanyar el concurs.Chanel estarà precedida pels amfitrions, Itàlia, que busca el doblet amb Mahmood i Blanco i el seu popular Brividi. La cançó és la més escoltada en plataformes de streaming de les 40 participants, amb més de 71 milions de reproduccions a Spotify.Seguirà Espanya els Països Baixos, que vol emular la victòria de fa tres anys cantant en neerlandès. De Diepte (La profunditat) és el títol de la cançó i l’artista es diu S10. És la primera vegada en 12 anys que els neerlandesos utilitzen el seu idioma en el festival.Després dels Països Baixos arribarà la gran favorita de les cases d’apostes, Ucraïna. El lloc 12 és un altre dels que han tingut bona fortuna recentment: Duncan Laurence va guanyar pels Països Baixos des d’aquest lloc el 2019. Ara, Kalush Orchestra busca una victòria per al seu país enmig de la guerra amb Rússia, que ha estat desqualificada d’aquest festival. Canten Stefania, dedicada a la mare del cantant.La resta de favorits per guanyar Eurovisió parteixen des del final de la gala. I és que, una vegada se celebren les semifinals, es tria en quina part de la final sortirà cadascú mitjançant un sorteig. Els afortunats amb la segona meitat de la final han estat Suècia, el Regne Unit, Grècia, Sèrbia i Polònia.Per Grècia, que actuarà en 17è lloc, Amanda Georgiadi Tenfjord cantarà Die Together, una potent balada que va causar furor en la primera semifinal. La 20a posició és per a Suècia, amb Cornelia Jakobs i Hold Em Closer.Austràlia, amb Sheldon Riley i Not The Same inaugurarà després de Suècia un segment amb tres solistes masculins que es troben entre els favorits. Entre ells, la revelació dels assajos, el britànic Sam Ryder, que surt 22è. De la seva banda, Polònia arriba amb Krystian Ochman, un dels millors vocalistes de la nit, que interpreta River. I després d’ell, Sèrbia –amb Konstrakta i la viral In Corpore Sano, una crítica al sistema sanitari del país– i l’estonià Stefan tancaran la tanda d’actuacions.