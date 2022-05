Torna 'Westworld'

Actualitzada 11/05/2022 a les 07:06

'HERMANOS', NOVA SÈRIE TURCA A ANTENA 3

La ficció turca continua sent un contingut que funciona amb solvència a la televisió lineal. Conscients d'això, a Atresmedia continuen apostant per incloure aquest tipus de produccions al seu catàleg i aquesta decisió es tradueix en l'arribada d'Hermanos. Antena 3 ja promociona una història de "superació i coratge" l'estrena de la qual es produirà "molt aviat", i també estarà disponible a Atresplayer Premium amb la seva emissió avançada. La nova producció narra la història de quatre germans que no han tingut un camí fàcil al llarg de les seves vides. Després de la mort dels seus pares, Kadir, Ömer, Asiye i Emel intenten sobreposar-se als esdeveniments amb una expectativa clara: trobar un nou horitzó en què se'ls recompensin els tristos esdeveniments viscuts. El primer s'erigeix com el cap de família, intentant vetllar pel benestar dels altres. La ficció té 50 capítols dividits en dues temporades.

Westworld torna tan críptica com sempre amb el tràiler de la quarta temporada. Més de dos anys després de l’emissió de l’episodi final del tercer lliurament, que va veure la llum a principi de maig del 2020, HBO acaba de compartir el primer avançament dels nous capítols d’aquesta enigmàtica proposta, que torna fidel a l’estil habitual en mostrar el metratge sense necessitat d’acompanyar-lo de diàlegs.A partir de paisatges d’una calmada, encara que amenaçadora, ciutat de Nova York, aquest avanç ens permet retrobar-nos amb Thandiwe Newton, Evan Rachel Wood, Aaron Paul, Tessa Thompson, Jeffrey Wright i, fins i tot, amb Ed Harris. Tots ells es troben en un entorn desconcertant, que es mou entre coreografies, arbres en flames, tolls de sang i entramats lligats al conflicte existencial pel qual passen els androides protagonistes d’aquesta ficció.Des d’HBO s’ha definit la nova temporada com “una fosca odissea sobre el destí de la vida sensible a la Terra”, fent gala, una vegada més, d’aquell esperit opac que tant ha caracteritzat West­world des del seu inici. Com estava previst, la quarta temporada veurà llum a l’estiu. En concret, l’estrena tindrà lloc diumenge 26 de juny als Estats Units en la cadena de pagament, mentre que a Andorra arribarà l’endemà de la mà d’HBO Max.