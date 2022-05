‘Aigua per a tots’

Actualitzada 11/05/2022 a les 06:48

El taller es farà en col·laboració amb Unicef i serà a càrrec de Mercè Millan. Durant l’activitat es tractaran temes com la contaminació de l’aigua, es coneixeran les seves causes i es parlarà de la desigualtat global de l’accés a l’aigua neta. Hora: 17.30 h.Encamp.Entre el 1933 i el 1945, els nazis van espoliar milions d’obres d’art. L’expropiació de béns culturals va ser sistemàtica i a gran escala. Es calcula que més de cinc milions de peces d’art van patir la rapinya nazi i la voracitat col·leccionista de Hitler, que va idear un museu a Linz amb una extensa col·lecció d’art.A càrrec de Ruth Casabella Vehils, historiadora de l’art. Hora: 20 h. Escaldes-Engordany.Concert del Cor de Cambra de les Valls d’Andorra en benefici dels refugias ucraïnesos.G. Fauré:Rèquiem. Cantique de jean racines. La Pavane. Les Djinns. Ave Maria.Direcció: Catherine Metayer.Piano: Nicolas Licciardi.Hora: 21 h.Canillo.El quintet de jazz francès WaaX Jazz Band es va crear el 2018 sota la iniciativa del saxofonista Raphael Illes. A més del saxofonista Raphael Illes, impulsor de la formació, el grup està format per Remi Vignolo a la bateria, Samuel Hubert al baix, Martin Ferreyros a la guitarra i Emmanuel Duprei al teclat, tots procedents de l’àmbit del jazz. Hora: 21 h.Andorra la Vella.El llibre més venut de Sant Jordi. L’11 de maig es farà una presentació especial a l’espai TOC d’AnyósPark Club. Hora: 19.30 h.Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana.Fins al 14 de maig.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al Museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc o Miguel Condé, entre d’altres.Andorra la Vella. Fins al 8 de maig del 2022.Darrere de cada fotografia hi ha una història. Un recorregut a través d'una selecció de més de 50 artistes contemporanis d’Espanya i Portugal de la col·lecció Foto Colectania, que permet conèixer aquelles històries que hi ha darrere de les fotografies i que remeten a les intencions i experiències dels seus autors i autores.Escaldes-Engordany. Fins a l’11 de juny del 2022.Descobriu una de les facetes més desconegudes de la família Areny-Plandolit, la vinculació d’alguns dels seus membres amb el món de la màgia, camp en què van destacar de forma prominent a escala espanyola i internacional durant la primera meitat del segle XX.Ordino.Fins al 27 d’agost del 2023.Trobada d'artistes pintors i escultors que té lloc a Ordino, Andorra, cada dos anys. Pretén facilitar, mitjançant l'art, l'intercanvi de valors que la UNESCO fa universals al voltant de la cultura i de la pau.Sant Julià de Lòria.Fins al 14 de maig.L’exposició Gaset Flinch recull la creació escultòrica de l’artista andorrana Judit Gaset Flinch des de principi dels anys noranta del segle XX fins a la seva darrera obra, realitzada expressament per a aquesta exposició.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.