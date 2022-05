Avui és un bon moment per finalitzar projectes que hagin estat endarrerits o deixats de banda. L'energia de la configuració celestial us guiarà per consumar les coses del vostre passat. Potser hi ha un informe que estigui ple de pols al vostre escriptori. Aquest és el moment perfecte per treure'l i acabar-lo. O si has estat pensant a fer recerca sobre algun tema important, aquest seria el moment perfecte per navegar a la web.