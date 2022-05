Les sèries del mes (I)

Actualitzada 03/05/2022 a les 07:19

Sèries de ciència-ficció, fantàstiques i mitològiques, com les esperades Obi-Wan Kenobi o The man who fell to earth, competeixen aquest mes de maig amb històries realistes, i fins a biogràfiques, com La Escalera (The Staircase), amb Colin Firth i Toni Collette, o La acusación, sobre un judici real de pederàstia.–La Escalera, 5 de maig a HBO Max. Minisèrie de vuit episodis protagonitzada per Colin Firth i Toni Collette basada en la història real que es va narrar en el documental d’idèntic títol i que explora la vida de Michael Peterson, la seva família de Carolina del Nord i la sospitosa mort de la seva esposa, Kathleen Peterson.–Clark, 5 de maig a Netflix. De rerefons carcerari, Clark és la història real de Clark Olofsson, el polèmic criminal i lladre de bancs que va inspirar el terme síndrome d’Estocolm, després d’haver comès un estrany robatori que va passar a la història. Basada en el llibre sobre la història d’aquest mestre del crim, la sèrie està protagonitzada per Bill Skarsgard.–Las Bravas F.C., 5 de maig a HBO Max. La sèrie mexicana Las Bravas F.C. segueix al llarg de quatre episodis un jugador de futbol professional que, en el cim de la seva carrera, ha de tornar al seu poble, a Mèxic, on acaba involucrat amb un equip femení de futbol, al qual, en principi, menysprea. Mauricio Ochman protagonitza la proposta.–El sonido de la magia, 6 de maig a Netflix. Musical fantàstic coreà, en què un mag que viu en un parc d’atraccions abandonat fa desaparèixer els problemes d’una adolescent desencantada amb una vida difícil i li retorna l’esperança. Basada en el popular webcòmic original Annarasumanara, de Ha Ilkwon, i dirigida per Kim Sung-youn, la sèrie compta amb Ji Chang-wook, Choi Sung-eun i Hwang In-youp encapçalant el repartiment.