Projecte desencallat

Actualitzada 29/04/2022 a les 06:32

HBO va encarregar el febrer del 2018 la sèrie Demimonde, però des d’aleshores el projecte s’ha mantingut en els llimbs, amb escassos anuncis relatius al possible equip creatiu. Tot i aquest silenci durant gairebé un lustre, la ficció creada i produïda per J. J. Abrams finalment ha tornat a la palestra per confirmar que ha trobat l’actriu que encapçalarà el repartiment: Danielle Deadwyler.La intèrpret es posarà en la pell d’Olive Reed, una dona que es veu allunyada del seu marit i la seva filla per un brutal accident científic, com apunta el mitjà Deadline. A causa d’aquest inesperat succés, es veurà obligada a desentranyar una conspiració per poder reunir-se de nou amb la seva família. La trama, que barreja a parts iguals elements de ciència-ficció i thriller, es basa en un guió original del mateix Abrams.Produïda per Bad Robot, amb Abrams al capdavant, la sèrie compta amb Kira Snyder, Rand Ravich i Far Shariat com a showrunners. Ara com ara, el projecte segueix en una incipient fase de preproducció, tot i que el fitxatge de Deadwyler convida a pensar que des d’HBO i Bad Robot ja s’està pensant en un rodatge en el qual Abrams també estarà implicat com a director.Deadlawyer ha participat en sèries com Estación Once o P-Valley i en pel·lícules com Más dura será la caída, que la va portar a aconseguir el premi NAACP Image a la millor actriu de repartiment.