Et sorprendrà la quantitat de converses que tindran lloc a loficina avui. L'energia astral encoratja la gent a obrir-se i connectar-se entre ells. No tinguis por intervenir i expressar els teus propis pensaments. Podries tenir acudits o històries divertides per explicar. Avui les teves idees humorístiques seran apreciades, ja que la gent estarà d'humor per a l'alegria i el riure.