Avui potser et sentis especialment sociable i loquaç. Compartiràs històries personals o anècdotes amb amics a la feina. Saps explicar històries, així que reuniràs una audiència per escoltar-te. També pots fer ús del teu do per a la parla per a qualsevol presentació que hagis de fer amb clients o col·legues. Et resultarà fàcil explicar els temes de manera que tothom pugui comprendre't.