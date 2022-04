La plataforma del futbol

Actualitzada 24/04/2022 a les 06:35

La FIFA acaba de llançar el servei audiovisual FIFA+, una plataforma digital gratuïta que ofereix als aficionats partits de lligues de tot el món en directe, al costat d’estadístiques, amb l’arxiu de futbol internacional més complet des de 1950 i continguts originals. A més, FIFA+ retransmetrà per streaming aquest any més de 40.000 partits de cent federacions, tant masculins com femenins.El seu contingut inclou informació sobre competicions, jocs interactius i les primeres produccions originals comptaran amb noms com els dels jugadors brasilers Ronaldinho, Dani Alves i Ronaldo Nazário, el belga Romelu Lukaku, l’anglesa Lucy Bronze i la nord-americana Carli Lloyd.Amb la posada en funcionament de la plataforma, la FIFA serà la primera federació esportiva a oferir continguts en streaming als aficionats i aquest tipus d’experiències, dins de la seva “missió principal d’expandir i desenvolupar el futbol a nivell global”, segons el seu president, Gianni Infantino. “FIFA+ representa el següent pas cap a la nostra visió d’aconseguir que el futbol sigui realment global i inclusiu”, va afirmar el dirigent suís.FIFA+ ja està disponible per a tots els dispositius web i mòbils en cinc idiomes (anglès, francès, alemany, portuguès i espanyol), als quals seguiran sis més el juny vinent, segons va precisar l’entitat esportiva. A més de l’emissió de partits, l’arxiu de FIFA+ oferirà totes les trobades de la Copa Mundial masculina i femenina que s’han gravat al llarg de la història, amb motiu del Mundial de Qatar 2022. Es tracta de més de 2.000 hores d’imatges que es posaran a la disposició del públic per primera vegada en un mateix lloc. L’arxiu FIFA+ arrencarà amb més de 2.500 vídeos que es remunten a la dècada de 1950 i durant aquest any se n’incorporaran més.