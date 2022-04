Adeu a 'Locke & Key'

Actualitzada 19/04/2022 a les 06:57

La història de terror sobrenatural de Locke & Key, que es pot seguir a través de Netflix, viurà el seu punt final aquest mateix 2022. D’aquesta manera, la sèrie basada en el còmic homònim de Joe Hill i Gabriel Rodríguez acabarà amb la tercera temporada, que s’estrenarà a la plataforma a final d’aquest any. La informació, que acaba de confirmar-se a través del mitjà especialitzat Deadline, tampoc no és una notícia que sorprengui especialment, ja que els creadors de la ficció sempre havien mantingut que el projecte estava concebut per tenir únicament tres temporades.De fet, el mateix mitjà assegura que després de l’èxit de la primera tanda de deu capítols, la companyia de streaming va tancar amb els seus showrunners Carlton Cuse i Meredith Averill el pla de futur de la sèrie, amb una segona temporada de deu episodis i una tercera de vuit que encara ha de veure la llum. “Des que vam començar a treballar en la sèrie, ja teníem la intuïció que tres temporades era la durada ideal per portar les aventures a una conclusió satisfactòria”, han declarat els productors en un comunicat oficial. “Com a narradors, estem agraïts d’haver tingut l’oportunitat d’explicar la nostra versió de la història de Joe Hill i Gabriel Rodríguez exactament com volíem”, afegeixen.Locke & Key es va estrenar a Netflix el febrer de 2020. Només un mes després ja es va anunciar la renovació per a una segona temporada, mentre que la tercera es va posar en marxa el desembre d’aquell mateix any, abans de conèixer la recepció d’audiència de la segona.Aquesta temporada final s’estrenarà a darrers de 2022 a la plataforma, si bé encara no hi ha una data de llançament concreta. Sí que se sap que el repartiment estarà encapçalat per Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Brendan Hines i Sherri Saum.