Actualitzada 17/04/2022 a les 07:07

En el taller es convidarà a emplenar el mural amb personatges creats per a l’ocasió, tot descobrint l’ambient d’oci nocturn de París de finals del segle XIX. Hora: 11 h i 12 h.Escaldes-EngordanyTradicional cantada de caramelles (sardanes i vals) pels carrers del poble d'Ordino, a càrrec del Grup Artístic d'Ordino, la Coral Casamanya i cantaires voluntaris. Hora: 12 h.Ordino.De funk a tech-house per escalfar la nit! Hora: 21.30 h.. Andorra la Vella.Mercat del cacau amb espectacles de màgia itinerants de 17 a 21 h. concerts i tallers infantils d’elaboració de xocopops.Andorra la Vella. Fins al dia 18 d’abril.Aquesta activitat ens permet visitar d’una forma distesa els llocs més emblemàtics i interessants d’Andorra la Vella, incloent-hi el Centre Històric. Hora: 16 h.Andorra la Vella.La mostra presenta obres del poeta de la Generació del 27, il·lustrades per artistes contemporanis com ara Modest Cuixart, Albert Ràfols Casamada, Cesc, Miguel Condé, Assumpció Mateu, Susana Pruna, Antoni Taulé i Isidre Marcet, entre d’altres.Andorra la Vella.Fins al 8 de maig del 2022Exposició que vol reflectir l’imant cultural de París entre final del segle XIX i principi del segle XX.scaldes-Engordany.Exposició de fotografia de Joel Meyerowitz.La Massana.Fins al 21 d’abril.Exposició de Ricardo Muñoz.La Massana. Fins al 14 de maig.Exposició de Whitlow Delano. L’entrada al Museu serà gratuïta durant tota la durada de l’exposició.Encamp.Sèrie Ikebana, les noves fotografies de tardor. Exposició de fotografia i portes obertes al taller.Escaldes-Engordany. Fins al 10 de juny.L’exposició de l’artista Judit Gaset, amb què s’enceta aquesta nova etapa de la Sala d'exposicions del Govern, és la primera d’un projecte que sota el títol 'TRAJECTÒRIES' vol mostrar el treball dels artistes de casa nostra amb més de trenta anys de trajectòria i que no han estat mai objecte de cap exposició individual per part del Ministeri de Cultura.Andorra la Vella. Fins al 12 de juny.