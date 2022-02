Les sèries del mes (I)

Actualitzada 01/02/2022 a les 06:56

Les plataformes ofereixen aquest febrer estrenes d’allò més diverses, des de Pam & Tommy (Disney+) fins a Hijos de Dune (HBO Max), passant per l’esperat retorn de sèries com la multipremiada La maravillosa Mrs. Maisel (Amazon Prime).Basada en el supervendes homònim de Szczepan Twardoch, El rey de Varsovia és una sèrie de gàngsters sobre màfies, boxadors i aristòcrates, que se situa a la capital polonesa de l’any 1937, just abans de l’esclat de la Segona Guerra Mundial. Es tracta d’una superproducció de vuit episodis que va tenir un gran èxit entre el públic polonès, que la va qualificar com a “millor sèrie de l’any”.Lily James i Sebastian Stan protagonitzen aquesta minisèrie basada en l’escandalosa història del primer vídeo viral del món: la gravació sexual de Tommy Lee, bateria del grup Möt­ley Crüe, i l’actriu Pamela Anderson. El repartiment també inclou Nick Offerman, Taylor Schilling i Seth Rogen. Demà estaran disponibles els tres primers episodis.Una impressionant Uma Thurman lidera aquest thriller que comença quan el fill d’una destacada empresària nord-americana és segrestat en un hotel de Nova York. Les sospites recauran sobre quatre britànics, aparentment corrents, allotjats a l’hotel aquella mateixa nit. La sèrie de vuit episodis s’estrena amb els dos primers, seguits d’un de nou cada divendres.La nova i esperada sèrie de Jack Reacher, basada en la història de la saga escrita per Lee Child, comptarà amb Alan Ritchson com a protagonista i tindrà vuit episodis la primera temporada. La trama gira entorn d’un crim del qual Reacher es converteix en el principal sospitós, tot i que és innocent.Sèrie documental de tres episodis que narra en temps real la resposta de l’hospital Parc Taulí de Sabadell davant la primera ona del coronavirus a Espanya. La sèrie segueix l’equip del doctor Fèlix Colomer durant diverses setmanes del març al juny del 2020, a diferents pacients i als treballadors del centre sanitari.