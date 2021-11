Revisitant 'Blade Runner'

Actualitzada 29/11/2021 a les 06:43

Ridley Scott se li acumula feina. Acaba d’estrenar El último duelo amb Matt Damon, Ben Affleck i Jodie Comer, i ara està en plena promoció de House of Gucci amb Lady Gaga i Adam Driver. També ha anunciat que prepara una seqüela de Gladiator. I, per si en tingués prou, està en fase expansiva amb dues de les seves obres més populars: si depèn d’ell, hi haurà sèries d’acció real d’Alien i de Blade Runner.D’Alien ja se sabia. La pel·lícula de 1979 que va servir per produir tres seqüeles i dues preqüeles té una sèrie en desenvolupament des de desembre de 2020 i amb Noah Hawley com a showrunner. El seu atractiu? Si rep llum verda, serà la primera producció de la saga ambientada en la Terra i, segons acaba de confessar Scott, ja estan treballant en la primera temporada.Però en el cas de Blade Runner sí que ha estat una sorpresa. Durant una entrevista amb la BBC amb motiu de l’estrena de House of Gucci, el cineasta va explicar que prepara una adaptació de 10 episodis. “Ja hem escrit el pilot de Blade Runner i un guió general. Així que ja estem presentant Blade Runner com una sèrie de televisió”, va remarcar.No seria la primera vegada que es toca aquest univers des que Scott va estrenar la mítica pel·lícula amb Harrison Ford, Rutger Hauer i Sean Young el 1982. El 2017 es va estrenar la seqüela Blade Runner 2049 amb Ryan Gosling, Ana de Armas, el mateix Ford i Robin Wright sota la direcció d’un Dennis Villeneuve (Dune) que va saber imprimir el seu segell a la història iniciada per Scott.Aquest 2021, a més, s’ha estrenat la sèrie d’animació Blade Runner: Black Lotus, disponible a HBO, i que s’ambienta en el Los Angeles de 2032 amb una replicant de protagonista. Els directors són Shinji Aramaki i Kenji Kamiyama, coneguts pel seu treball en el món de l’anime.