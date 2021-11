Vida (quasi) perfecta

Actualitzada 20/11/2021 a les 07:16

La segona temporada de Vida perfecta, creada, dirigida i interpretada per Leticia Dolera, es va estrenar ahir a Movistar+ i arribarà als Estats Units el 2 de desembre de la mà d’HBO Max. En aquests sis nous capítols, que segueixen amb el to de comèdia dramàtica, Dolera indaga més en els conflictes interns dels protagonistes i reflexiona sobre “què passa després de patir una crisi personal”. En una entrevista amb l’ACN, la directora va assenyalar ahir que les tres dones protagonistes es ressituen després de la crisi que van patir la primera temporada. Elles tres i el personatge del Gari entren “en contacte amb la seva por més profunda”, afegeix.La segona temporada se situa sis mesos després. La Maria és mare, però la maternitat no la fa sentir com s’havia imaginat. La Cris i el Pablo decideixen obrir la seva relació i superar els obstacles junts, però tot és més difícil de l’esperat. Mentrestant, l’Esther lluita contra la por a créixer i al compromís.Dolera torna a dirigir una temporada de Vida perfecta i firma el guió amb Manuel Burque. Així mateix, les directores Lucía Alemany i Irene Moray dirigeixen un episodi cadascuna. El trio femení protagonista de la sèrie, format per Dolera juntament a Celia Freijeiro i Aixa Villagrán, està acompanyat en aquesta ocasió per Enric Auquer, Manuel Burque, Font García, Carmen Machi o Fernando Colomo, entre altres.Dolera explica que la segona temporada segueix sent una comèdia dramàtica, que “indaga més en els conflictes interns dels personatges i va més endins”. De fet, apunta, els nous episodis parlen sobre què passa després d’una crisi i una catarsi personal, ja sigui una crisi de parella, laboral o personal. “Tots tenim una por que té a veure amb la nostra personalitat i la nostra ferida particular, i els quatre protagonistes entren en contacte amb aquesta ferida”.En el cas de la Maria, l’Esther i la Cris, el tema de l’amor i la parella serà troncal a la trama, afegeix. Dolera explica que la filosofia interna de la sèrie és que les persones tenim idees sobre conceptes universals com la parella, l’amistat, la maternitat o l’èxit, i a vegades aquestes idees xoquen amb la realitat. “És la idea versus la pròpia vida”, conclou.