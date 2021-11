Avui podries tenir ànsies de rebre una mica d'atenció personal. L?aspecte en joc està agitant el desig de seducció i intimitat. Si no tens parella, intenta organitzar una sortida excitant a la nit. Si ja tens parella, gaudiràs convidant-lo a sopar o passant una vetllada íntima a casa. No diguis al teu cap que et quedaràs treballant fins tard perquè no estaràs d'ànim per això!