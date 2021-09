'Succession' ja té data

Actualitzada 17/09/2021 a les 08:00

Sabíem el mes d’estrena dels nous capítols de Succession: l’octubre. El que faltava conèixer era el dia exacte que la família Roy desembarcaria una altra vegada a HBO. Ara ja ho sabem: la plataforma ha anunciat que la tercera temporada començarà a emetre’s el 18 d’octubre. És l’hora de començar una nova guerra civil al clan familiar, segons deixa entreveure el nou tràiler promocional.El nou punt de partida de la sèrie de Jesse Armstrong serà el següent: Logan Roy (Brian Cox) se sent atacat en l’àmbit empresarial pel seu fill Kendall (Jeremy Strong) i tots dos lluitaran per afermar-se en el tron de la companyia, buscant aliances polítiques, financeres i familiars.La tercera temporada, que no va poder desembarcar en el catàleg d’HBO l’any passat pels retards derivats de la Covid-19, comptarà amb tots els actors habituals. A més de Cox i Strong, hi haurà Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Mcfadyen, Peter Friedman o Justine Lupe, entre d’altres. Entre les noves incorporacions destaquen Alexander Skärsgard (Big little lies), Hope Davis (Love Life) i Adrien Brody (El pianista).L’anunci de la data arriba quan es compleix un any de la victòria de la ficció als premis Emmy, on va agafar el relleu de Game of Thrones en emportar-se set guardons.