La teva ment pot tornar-se a cap a temes intel·lectuals que ho has pogut investigar per falta de temps. Avui la teva ment és tan ràpida i la teva curiositat tan gran que no podràs resistir fins i tot si hi ha altres coses que interfereixen. Llibres, pel·lícules, llocs web o qualsevol altra informació sobre aquest tema et proporcionaran material per a la reflexió.