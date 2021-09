‘El naturalisme en les novel·les d’Emilia Pardo Bazán’

Actualitzada 16/09/2021 a les 07:21

La conferenciant Fabiola Sofia Masegosa, doctora en filologia, analitzarà l’obra de l’escriptora i novel·lista Emilia Pardo Bazán en la commemoració dels 100 anys de la seva mort (1851-1921).Hora: 20 h.. Andorra la Vella.Johel en concert al Buda Espai AndorraÚtim concert de Johel al Buda Espai Andorra.Hora: 21 h.Andorra la Vella.L’Ensemble Umberto Giordano és un destacat grup operístic de cambra. Els seus membres actuen habitualment a tot el món amb artistes de renom internacional com ara Enrico Dindo, entre d’altres. Entrada gratuïta. Hora: 20 h.Ordino.L'exposició pretén obrir els ulls sobre l'estat del planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.MW Museu de l’Electricitat. Encamp.Fins al 31 de desembre.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener.Recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec en una exquisida exposició que ens transporta a la bohèmia de Montmartre del tombant de segle, en què Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent captant la força expressiva dels personatges nocturns, les actrius dels cafès cabarets i els artistes circenses.Escaldes-Engordany.Fins al 25 de setembreAquesta mostra, que els reuneix per primera vegada, ens proposa un passeig per la història del festival de Peralada a través de 30 cartells. Tot fins a desembocar en la imatge d’enguany, que ens saluda amb aquest raig d’esperança, la llum que s’obre davant nostre després de la foscor de la pandèmia. Passin i vegin.Sant Julià.Fins al 26 de setembre.Les obres exposades als entorns del llac d’Engolasters volen acompanyar el visitant en una reflexió entorn de la por, la solitud i l’aïllament, però també a la relectura de la natura.Fins al 15 de setembre.Un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics que ens rememoren temps passats en què els beneficis de l’aigua termal passen a ser un reclam per atreure un turisme de banyistes. L'exposició, amb nostàlgia, recorda la història d’aquests establiments, però també la dels seus propietaris. Les Escaldes: pioners de l’hoteleria 1900-1960 es presenta amb diversos àmbits formats per reproduccions fotogràfiques, imatges, objectes i records cedits per particulars.Horaris: de dilluns a dissabte de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h.Escaldes-Engordany.En aquesta exposició explicarem què conté el fons documental de l’Arxiu Set Claus (ASC) declarat bé d’interès Cultural (BIC) l’any 2020, repassarem la història d’un dels fons més importants de l’Arxiu Nacional i en destaquem alguns documents segons la seva temàtica (justícia, economia, ordre públic, etc.).Fins al 31 de desembre.