L'hora del desenllaç

Actualitzada 15/09/2021 a les 07:40

Narcos: México segueix l’exemple de la seva predecessora i acabarà amb la tercera temporada. L’spin-off del fenomen de Netflix tancarà totes les trames amb els nous episodis, que arribaran el 5 de novembre a la plataforma. Així s’ha confirmat en un tràiler del nou lliurament.La principal absència de la temporada serà Diego Luna, ja que Félix Gallardo no tindrà presència després del que va succeir en els darrers capítols. D’aquesta manera, la sèrie es queda òrfena de la parella protagonista, ja que Michael Peña ja es va desvincular del projecte en el seu moment. Òbviament, la marxa de Gallardo impactarà en el desenllaç de la sèrie. Davant l’absència d’aquest capo, els diferents narcotraficants respondran de forma diversa, encara que el denominador comú serà l’esclat d’una autèntica guerra en plena dècada dels noranta.D’aquest brou de cultiu emergirà una nova generació de criminals, com Arturo Kitty Paez, un dels integrants dels Narco Júniors, un grup de joves acabalats que desitgen acostar-se a la vida del càrtel. Aquest personatge ha estat interpretat per Benito Antonio Martínez Ocasio, més conegut com Bad Bunny, que fa el salt dels escenaris musicals a la petita pantalla. A començament del 2020 Bad Bunny va revelar a la revista Rolling Stone que havia aconseguit un paper per a la coneguda sèrie i que després de la seva actuació en el descans de la Super Bowl 2020 viatjaria a Mèxic per iniciar el rodatge.