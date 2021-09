Més 'Vida perfecta'

Actualitzada 13/09/2021 a les 06:52

La segona temporada de la sèrie creada per Leticia Dolera, Vida perfecta, arribarà a Movistar+ el novembre vinent, i serà estrenada al setembre en la trobada Iberseries Platino Industria. Aquest esdeveniment –que ha estat presentat com la trobada internacional per a professionals més gran de la indústria audiovisual en espanyol i portuguès–, serà el marc que acollirà la presentació oficial de la temporada final d’aquesta multipremiada ficció, produïda per Movistar+ al costat d’HBO Max, i que compta amb un elenc format per Celia Freijeiro, Aixa Villagrán, Enric Auquer i Manuel Burque.Iberseries Platino Industria se celebrarà del 27 de setembre a l’1 d’octubre a Madrid, i projectarà els dos primers episodis d’aquesta temporada en la seva secció Capítulo Uno, en la qual s’estrenaran sèries inèdites de productors de Xile, Espanya, Mèxic o Portugal. D’Espanya es presentaran les segones temporades de Vida Perfecta i Toy Boy, i la nova sèrie Sequía. Des de Mèxic arribaran Búnker, Código Implacable i Si nos dejan, i des de Xile, No nos quieren ver.Vida Perfecta està creada per Leticia Dolera, que signa el guió al costat de Manuel Burque, i en aquesta segona temporada ha dirigit quatre episodis i ha convidat dues joves directores, Lucía Alemany (La inocencia) i Irene Moray (Suc de síndria) a dirigir un capítol cadascuna.Amb la vida del revés, María, Cris i Esther exploraran en aquesta segona temporada com recol·locar les peces de la seva nova existència i transitaran “el que ve just després d’un cop de volant: després d’un embaràs, d’una crisi de parella i d’una crisi laboral, personal, vital”, en paraules de Dolera. Totes tres protagonistes hauran de prendre decisions, madurar i aprendre que la vida és així i que “potser no és que la vida et donarà la volta una vegada, sinó que potser està girant tota l’estona”.