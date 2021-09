Canal Amenábar

Actualitzada 12/09/2021 a les 07:10

Amb motiu de l’estrena de la primera sèrie d’Alejandro Amenábar, La Fortuna, la plataforma Movistar+ ha anunciat la creació d’un canal en el qual podran veure’s 100 títols imprescindibles seleccionats pel cineasta. El canal Movistar Amenábar estarà disponible (al dial 28) entre el 17 de setembre i el 17 d’octubre i inclourà pel·lícules del mateix director, entre les quals les premiades Mientras dure la guerra o Mar adentro, però també una col·lecció de cinema imprescindible seleccionada per Amenábar amb clàssics com Tauró d’Steven Spielberg, que el va marcar en la seva infància, o Psicosi d’Alfred Hitchcock, un dels seus autors de capçalera.El pop up channel estrenarà a més el programa de producció pròpia Amenábar: la gran aventura de dirigir, en què el director parla llargament de la seva experiència amb la sèrie La Fortuna. Així, el cineasta narra en primera persona el naixement del projecte, com ha estat el rodatge en diverses localitzacions d’Espanya i els EUA, així com les seves experiències amb l’elenc mixt d’intèrprets espanyols i anglosaxons. Parla també de la dura però enriquidora experiència de rodar la història en temps de pandèmia, i de com veu el moment creatiu en el qual es troba.La Fortuna serà l’única sèrie present en la 69a edició del Festival de Sant Sebastià, que se celebrarà entre el 17 i el 25 de setembre. Es veurà completa a la Secció Oficial, fora de concurs, i s’estrenarà amb un doble episodi a Movistar+ el dijous 30 de setembre.La sèrie narra la història d’Álex Ventura (Álvaro Mel), un jove i inexpert diplomàtic que, sense proposar-s’ho, es veu convertit en el líder d’una missió que posarà a prova totes les seves conviccions: recuperar el tresor submarí robat per Frank Wild, un aventurer que recorre el món saquejant el patrimoni comú de les profunditats de la mar.