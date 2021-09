‘Reviere’ poètica i eclèctica / Nits d’estiu als museus

Actualitzada 11/09/2021 a les 06:53

Concert de solo de guitarra d’Albert Pià que ens farà viatjar per diferents atmosferes, èpoques i estils. Hora: 21.30 h. Museu Casa Rull. La Massana.Robznow, jove promesa nacional que s’estrena a les nits DJ d’IQOS Lounge amb un set Deep House i Tech-house. Hora: 21 h.Andorra la Vella.Grup de recent creació però que compta amb músics amb una àmplia trajectòria. El repertori d’Antònies Darkness es basa principalment en versions de pop-rock revisitades sota un punt de vista més acústic i folk. Hora: 12 h.Escaldes-Engordany.Concert familiar amb Lali Begood i el seu nou espectacle de l’àlbum Futur-Oh!, que desprèn energia i humor. Onze temes que transiten pel funk, el kid-hop, el country, el reggae, el folk, el rock, el pop, la cúmbia i la música balcànica. Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Ferrada il·luminada pels 50 anys del Club Pirinenc Andorrà.Via ferrada Roc del Quer. Canillo.La Jove Companyia Nacional d’Andorra, emparada per l’Escena Nacional d’Andorra, porta a l’escenari Arrels d’arreu, la nova producció de la companyia. Un espectacle de creació dirigit per Ester Nadal al voltant de la nostra identitat i la memòria dels avis i les àvies.Hora: 20 h.La Massana.Sortida guiada per la vall del Madriu-Perafita-Claror amenitzada per la companyia An-danda-ra. Hora: 10.30 h.Pont de la Plana.De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 18.30: tallers en família a les 11 i a les 12 h: descobrint la música a càrrec de Força 4. 17 h: Espectacle La Nana i l’avi Papet. 19 h: concert Futur-Oh! a càrrec de Lalai Begood.Escaldes.L'exposició pretén obrir els ulls sobre l'estat del planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.Encamp.Fins al 31 de desembre.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener.Aquesta mostra, que els reuneix per primera vegada, ens proposa un passeig per la història del festival de Peralada a través de 30 cartells. Tot fins a desembocar en la imatge d’enguany, que ens saluda amb aquest raig d’esperança, la llum que s’obre davant nostre després de la foscor de la pandèmia. Passin i vegin.Sant Julià de Lòria.Fins al 26 de setembre.Un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics que ens rememoren temps passats en què els beneficis de l’aigua termal passen a ser un reclam per atreure un turisme de banyistes. L'exposició, amb nostàlgia, recorda la història d’aquests establiments però també la dels seus propietaris.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec en una exquisida exposició que ens transporta a la bohèmia de Montmartre del tombant de segle, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent captant la força expressiva dels personatges nocturns, les actrius dels cafès cabarets i els artistes circenses.Escaldes-Engordany. Fins el 25 de setembreLes obres exposades als entorns del llac d’Engolasters volen acompanyar el visitant en una reflexió entorn a la por, la solitud i l’aïllament, però també a la relectura de la natura.Fins al 15 de setembre.