Vas a haver dificultats per posar-te en marxa avui. No et desanimis si les coses no semblen estar funcionant. Les teves expectatives poden ser massa altes, i el teu perfeccionisme és el que fa difícil per a qualsevol persona estar a l'altura de les teves estàndards. No et acalores per cada petit detall. No t'exigeix ​​la perfecció.