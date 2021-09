11-S: vint anys després

Actualitzada 11/09/2021 a les 06:51

L’11 de setembre del 2001 el món quedava paralitzat davant els quatre atemptats comesos contra els Estats Units, que es van emportar per davant la vida de fins a gairebé 3.000 persones, la destrucció del World Trade Center de Nova York i nombrosos danys al Pentàgon. Dues dècades després, Netflix homenatja les víctimes del tràgic succés, perpetrat per la banda terrorista Al-Qaeda, a través de la nova sèrie documental Momentos decisivos: el 11-S y la guerra contra el terrorismo.El director Brian Knappenberger, conegut pels seus anteriors treballs a La historia de Aaron Swartz. El chico de Internet i Los juicios de Gabriel Fernández, ha estat l’encarregat de submergir-se en les entranyes de la història d’Al-Qaeda. La sèrie segueix les petjades del grup des del seu inici a la dècada dels anys vuitanta fins a la resposta posterior dels Estats Units davant els cruents esdeveniments succeïts en el seu propi territori.D’aquesta manera, la producció aporta una anàlisi de la situació als països d’Orient Mitjà a través de diverses entrevistes inèdites a militars veterans nord-americans i exmembres de la CIA, així com a soldats de l’exèrcit nacional de l’Afganistan i civils del país asiàtic. Una situació complicada que perdura fins als nostres dies i que també podria explicar el perquè de la situació actual del país, amb milers de desplaçats i un nou govern comandat pels talibans.El documental, format per un total de cinc episodis, també atorga veu als supervivents d’una massacre que va deixar ferides més de 25.000 persones, moltes de les quals amb lesions irreversibles. Vint anys després, el dolor dels familiars de les víctimes i els afectats continua, i s’ha vist fins i tot incrementat per la incomprensió d’un succés que mai es va acabar d’entendre i que encara crea estupefacció entre la societat nord-americana.