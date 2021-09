No pots deixar que tot s'interrompi ara, no després d'haver arribat tan lluny. Aquest pot ser un moment difícil per a tu, ja que sembla que el temps ha vingut a demostrar el que vals d'una vegada per totes. Però aquesta no és una raó per donar-se per vençut. Dorm, fes esport i menja saludablement. Has de ser capaç de guanyar aquesta batalla sempre que et donin l'oportunitat de fer-ho.