Arriba HBO Max

Actualitzada 10/09/2021 a les 07:15

La plataforma HBO Max, el nou servei d’streaming que substituirà HBO, arribarà a Andorra i a altres cinc països europeus el 26 d’octubre vinent, segons ha informat la companyia de WarnerMedia. Els detalls del llançament s’oferiran en un esdeveniment virtual a l’octubre, que mostrarà el producte, l’oferta de contingut i el preu d’un servei que es llançarà simultàniament a Andorra, Espanya, Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia.A diferència dels Estats Units, on hi ha dos serveis diferenciats, aquí HBO Max substituirà HBO. El servei va néixer al país nord-americà el maig del 2020 per competir directament amb altres plataformes com Netflix i Disney+. El mes de juny passat, el servei es va estrenar en 39 territoris a l’Amèrica llatina i el Carib, com a primera expansió més enllà dels EUA.HBO Max es va llançar als Estats Units a un preu de 14,99 dòlars mensuals i el mes de juny passat la companyia va introduir una subscripció més econòmica que incloïa publicitat, per 9,99 dòlars mensuals. Segons WarnerMedia, el 2022 el servei estarà disponible en 14 territoris addicionals. “L’arribada d’HBO Max a Europa és un moment històric”, apunta el cap d’HBO Max International, Johannes Larcher, que destaca que el servei s’ha creat “per brindar una experiència de visualització més intuïtiva”.