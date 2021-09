Concert 100 anys de l'himne nacional

Actualitzada 07/09/2021 a les 06:48

Himnes per a una celebració (diferents visions de l’himne en la música clàssica). Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra. Albert Gumí, director. Amb la col·laboració d’Enric Bartumeu, teclat. Hora: 20 h.(en cas de mal temps, el concert es farà al Centre Congressos d’Andorra la Vella). Andorra la Vella.Johel en concert. Hora: 21 hAndorra la Vella.Quartet compost per una veu femenina i tres músics que han decidit emprendre un viatge cap a l’exploració de sons captivadors basats en un ampli repertori que recull tot tipus de temes moderns, des del principi del jazz fins als repertoris més anys vuitanta. Hora: 19 h.Escaldes.Patxi Leiva ens porta l’espectacle Andorfines, amb què ens ofereix la seva veu i alhora ens mostra una gran faceta de showman. El seu repertori és un híbrid de cançons d’autor i versions de temes molt positius per transmetre tota la força, l’energia i la nostàlgia d’una bona cançó. Podem dir que aquest concert serà un generador d’endorfines fet a Andorra.Hora: 12 h i 19 h.Escaldes.Johel en concert. Hora: 12 h.Andorra la Vella.L'exposició pretén obrir els ulls sobre l'estat del planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.Encamp.Fins al 31 de desembre.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener.Aquesta mostra, que els reuneix per primera vegada, ens proposa un passeig per la història del festival de Peralada a través de 30 cartells. Tot fins a desembocar en la imatge d’enguany, que ens saluda amb aquest raig d’esperança, la llum que s’obre davant nostre després de la foscor de la pandèmia. Passin i vegin.Sant Julià de Lòria.Fins al 26 de setembre.Un passeig històric pels hotels escaldencs més emblemàtics que ens rememoren temps passats en què els beneficis de l’aigua termal passen a ser un reclam per atreure un turisme de banyistes. L'exposició, amb nostàlgia, recorda la història d’aquests establiments però també la dels seus propietaris.Escaldes-Engordany. Fins al 8 de gener.Recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec en una exquisida exposició que ens transporta a la bohèmia de Montmartre del tombant de segle, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent captant la força expressiva dels personatges nocturns, les actrius dels cafès cabarets i els artistes circenses.Escaldes-Engordany. Fins el 25 de setembre