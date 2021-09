Les sèries del mes (i III)

Actualitzada 04/09/2021 a les 06:41

Aquesta és la data escollida per a l’estrena en l’àmbit mundial d’aquest nova producció espanyola de Netflix, protagonitzada per una Blanca Suárez que es fica en la pell d’Isabel, una supervivent de Mauthausen que s’uneix a un grup d’agents ocults darrere d’un nom en clau: Jaguar. La sèrie viatja a l’Espanya posterior a la Segona Guerra Mundial (1939-1945), quan nombrosos nazis van refer la seva vida al país, i explica la història dels Jaguar, una banda que no oblida noms ni cares “i que no pararà fins que es faci justícia”.Protagonitzada pels nominats a l’Emmy Jared Harris i Lee Pace, als quals acompanyen les joves promeses Lou Llobell i Leah Havey, Fundación és una nova adaptació televisiva de la icònica sèrie de novel·les de ciència-ficció d’Isaac Asimov, 10 capítols que s’estrenen en diferents entregues: els tres primers el 24 de setembre, i la resta a raó d’un nou lliurament cada setmana. En aquest èpic viatge, quatre individus crucials s’enfrontaran a greus crisis, traïcions i relacions complicades que poden arribar a determinar el destí de la humanitat.Alejandro Amenábar s’estrena en el món de les sèries amb La Fortuna, una superproducció per a Movistar+ inspirada en un còmic de Paco Roca sobre el tresor del vaixell La Mercedes, enfonsat el 1804. La sèrie, que competirà al Festival de Cinema de Sant Sebastià, arribarà el 30 de setembre a la plataforma de Movistar amb l’emissió d’un doble episodi. La producció compta amb un repartiment liderat per Álvaro Mel i Ana Polvorosa al costat dels nord-americans Stanley Tucci, Clarke Peters i la britànica T’Nia Miller, i narra la història d’un jove diplomàtic espanyol que ha de recuperar un tresor submarí que ha caigut en mans d’un saquejador.