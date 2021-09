L'Anton Fiter i Rossell espera una visita

Actualitzada 04/09/2021 a les 06:47

El doctor Anton Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 19 h.Andorra la Vella.Concert de Saxattack acompanyat pel DJ Edumartins. Hora: 20 h.Andorra la Vella.4 amics i amants del rock i de música canyera es troben per oferir un enèrgic repertori de versions. The Autòctons defensen que de bona música també se’n fa a Andorra amb músics de km 0. Hora: 12 h i 19 h.Escaldes-Engordany.La Jove Companyia Nacional d’Andorra, emparada per l’Escena Nacional d’Andorra, porta a l’escenari Arrels d’arreu, la nova producció de la companyia. Un espectacle de creació dirigit per Ester Nadal al voltant de la nostra identitat i la memòria dels avis i les àvies. Aquest serà el segon muntatge de la primera promoció de la Jocand, després de La tercera onada. Hora: 20 h.La Massana.Activitats a l’aire lliure tots els dissabtes d’estiu perquè els infants descobreixin racons d’Engolasters mentre fan un taller creatiu basat en la natura. Hora: d’11 a 12.30 h.Escaldes-Engordany.Cada primer dissabte del mes de setembre, els encampadans celebrem la diada de la Mare de Déu de l’Oratori. La diada comença amb una plegària a la Mare de Déu seguida de la tradicional cantada de gojos i d’una ofrena floral. Hora: 11 h.Encamp.Els primers dissabtes de mes de maig a octubre, les parades del Mercat de la vall us oferiran artesania creativa, art i productes agroalimentaris. Hora: d’11 a 20 h.Andorra la Vella.Les obres exposades als entorns del llac d’Engolasters volen acompanyar el visitant en una reflexió entorn a la por, la solitud i l’aïllament, però també a la relectura de la natura.Fins al 15 de setembre.Recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec en una exquisida exposició que ens transporta a la bohèmia de Montmartre del tombant de segles, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent.Fins al 25 de setembre.Escenari d’emocions i espai de confluència de les arts. Des dels seus inicis, ara fa 35 anys, el Festival Castell de Peralada s’ha perfilat com un esdeveniment cultural que ha volgut anar molt més enllà de la mera programació de concerts i espectacles, per esdevenir un espai generador de noves propostes artístiques, on les diferents disciplines trobessin un punt de confluència per al diàleg i l’enriquiment mutu.Sant Julià de LòriaL’exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener.L’exposició pretén obrir els ulls sobre l’estat del nostre planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.Encamp.Fins al 31 de desembre.En aquesta exposició explicarem què conté el fons documental de l’Arxiu Set Claus (ASC) declarat bé d’interès Cultural (BIC) l’any 2020, repassarem la història d’un dels fons més importants de l’Arxiu Nacional i en destaquem alguns documents segons la seva temàtica (justícia, economia, ordre públic, etc). https://www.cultura.ad/arxiu-nacional-d-andorraAndorra la Vella. Fins al 31 de desembre.