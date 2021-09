Concert dels PUNKERS LOVE THE 80’s

Actualitzada 03/09/2021 a les 06:55

El 23 de juny, els Punkers Love the 80’s estaven a punt d’oferir el seu concert per a la revetlla de Sant Joan, però les condicions meterològiques ho van impedir... Aquest cop sí, i per tancar les activitats d’estiu, els inimitables Punkers Love the 80’s ens oferiran un concert explosiu, com només ells saben fer. Concert gratuït. Capacitat limitada.Hora: 20 h.La Massana.Actuació en directe de Johel a la terrassa del Buda Espai Andorra.Hora: 12 h.Andorra la Vella.Quintet de blues elèctric, consolidat a base de trepitjar els escenaris del país. Són músics experimentats que aporten tota la seva experiència al so del conjunt. Amb un repertori clàssic i una imatge també clàssica, ens transporten fins a les terres del blues, mar enllà.A partir de les 21 h, sessió amb Jordi Gendra DJ. La faceta més electrònica i electritzant d’aquest músic. Gendra ens oferirà una sessió de DJ, en què hi haurà jazz, boogie, soul, funk i electrònica suau.Hora: 19 h.Escaldes-Engordany.Avui aprendrem la tècnica de la marxa nòrdica i en descobrirem tots els beneficis a través d’un agradable i fàcil itinerari urbà per Encamp, les Bons i el Valira d’Orient.Hora: des de les 10 h.Encamp.Les obres exposades als entorns del llac d’Engolasters volen acompanyar el visitant en una reflexió entorn a la por, la solitud i l’aïllament, però també a la relectura de la natura.Fins al 15 de setembre.Recorregut pels gravats d’Henri de Toulouse-Lautrec en una exquisida exposició que ens transporta a la bohèmia de Montmartre del tombant de segles, on Toulouse-Lautrec va expressar el seu talent.Fins al 25 de setembre.Escenari d’emocions i espai de confluència de les arts. Des dels seus inicis, ara fa 35 anys, el Festival Castell de Peralada s’ha perfilat com un esdeveniment cultural que ha volgut anar molt més enllà de la mera programació de concerts i espectacles, per esdevenir un espai generador de noves propostes artístiques, on les diferents disciplines trobessin un punt de confluència per al diàleg i l’enriquiment mutu.Sant Julià de LòriaL’exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.Escaldes-Engordany.Fins al 9 de gener.L’exposició pretén obrir els ulls sobre l’estat del nostre planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.Encamp.Fins al 31 de desembre.En aquesta exposició explicarem què conté el fons documental de l’Arxiu Set Claus (ASC) declarat bé d’interès Cultural (BIC) l’any 2020, repassarem la història d’un dels fons més importants de l’Arxiu Nacional i en destaquem alguns documents segons la seva temàtica (justícia, economia, ordre públic, etc). https://www.cultura.ad/arxiu-nacional-d-andorraAndorra la Vella. Fins al 31 de desembre.