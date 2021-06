Actualitzada 19/06/2021 a les 07:06

Concert a càrrec de Les Anxovetes. Hora 19 h.. Sant Julià de Lòria.Plaça del Poble12 h La Tresca i La Verdesca.17.30 h Quim Salvat.19.15 El Tren de la Musa.21 h David Bitter22.45 h ChicharroPlaça Guillemó17.30 h Mareta Bufona19.30 h Els Pali22.30 h Joel SarakulaCarrer Anna Maria Janer17.30 h ESE19.15 h Penélope21.15 h Malv23 h Maïa VidalA diversos espais d’Andorra la Vella.La Locomotora negra és una poderosa big band que ha decidit dir adeu als escenaris. La seva gira de comiat visitarà el Prat del Roure en un passeig ple d’història del jazz, emoció i molt de swing. Hora: 21.30 h. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.Tres rutes guiades de descoberta de la parròquia sota tres eixos temàtics amb les quals es vol despertar l’interès sobre diversos aspectes del patrimoni artístics, arquitectònic i històric. Hora: 11 h. Plaça Santa Anna. Escaldes-Engordany.Veniu a gaudir d’Andorra la Vella quan enfosqueix. Un agradable passeig per la parròquia que a aquestes hores es converteix en un festival de llum i color que contribueix a alegrar considerablement els nostres sentits.Hora: 21.30 h.. Andorra la Vella.En aquesta exposició no només podrem contemplar sinó que també podrem sentir tot el passat i tot el futur per conèixer encara. Les obres són molt acolorides. S’hi crea una harmonia de colors que ens abraça, i així fent-ho, prenem consciència de les nostres emocions més íntimes.Escaldes-Engordany.Fins al 30 de juny.MW Museu de l’Electricitat acull l’exposició Dessine-moi l’écologie, creada per l’associació Cartooning For Peace.Encamp.Fins al 31 de desembre.Exposició que homenatja el món del circ fent un repàs a la seva història a partir de cartells, gravats, programes, llibres, fotografies i estris d’artista de les diverses disciplines circenses: acrobàcia, funambulisme, trapezi, pallassos i malabars.. Escaldes-Engordany.Fins al 31 d’agost.Mostra els treballs dels infants que assisteixen als tallers d’arts plàstiques del comú d’Escaldes-Engordany. També s’exposen les obres dels alumnes que assisteixen al taller de tècniques d’art impartit per Mercè Ciaurriz.Escaldes-Engordany.Fins al 19 de juny.Exposició bibliogràfica sobre llibres rars i curiosos que parlen d’Andorra.Encamp.Fins al 20 de juny.programa de cooperació transfronterera de la Unió Europea, l’Interreg #Poctefa (Programa operatiu de cooperació territorial entre Espanya, França i Andorra).Encamp.Fins al 15 de juliol del 2021.Exposició d’Enric Aguilar.. Escaldes-Engordany. Fins al 30 de juliol.Us convidem a visitar l’exposició virtual La discoteca de pedra, que hem organitzat per fer valer la recuperació del fons discogràfic de l’antiga Ràdio Andorra.Andorra la Vella.L'exposició Talents amb denominació d’origen: de Rigalt a Puigdengolas disposa d’una selecció de quadres d’artistes catalans que la col·lecció d’art de Crèdit Andorrà ha anat forjant des del 1989. Casas, Urgell, Mir o Meifrèn són alguns dels protagonistes de la mostra.