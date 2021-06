Estrena en espera

Actualitzada 19/06/2021 a les 07:29

Ja va quedar força clar que durant aquest any no tindríem nous episodis de The Mandalorian quan es va confirmar que enguany s’havia d’estrenar The Book of Boba Fett, un spin-off de la sèrie protagonitzada per Pedro Pascal que tot apunta que servirà, en certa manera, de temporada 2.5 de la sèrie de Disney+.De fet, s’espera que diversos personatges de The Mandalorian facin acte de presència en aquesta nova ficció, on el protagonisme recau sobre Temuera Morrison com a Fett i Ming-Na Wen reprenent el personatge de Fennec Shand. En el seu moment ja es va aclarir que la tercera temporada de The Mandalorian no es rodaria fins que acabés la gravació de The Book of Boba Fett. Wen va confirmar fa uns dies que això ja havia passat, però tot i així The Mandalorian no podrà reprendre l’activitat immediatament. Un dels culpables és Obi-Wan Kenobi.La sèrie protagonitzada per Ewan McGregor està fent servir el set d’enregistrament de Los Angeles on hauria de rodar-se The Mandalorian, per la qual cosa cal esperar una mica més. A més, també hi ha una altra complicació que pot explicar el retard de la tercera temporada: el fitxatge de Pascal per participar en l’adaptació televisiva del videojoc The Last of Us.S’espera que el rodatge de l’esperada sèrie d’HBO arrenqui al juliol, per la qual cosa l’actor no estarà disponible durant alguns mesos. És cert que a The Mandalorian no veiem sovint el seu rostre, però la seva participació no deixa de ser necessària perquè tot segueixi endavant.Tot plegat farà que les càmeres no comencin a rodar els nous episodis fins a final d’any o començament del 2022. Com que el procés de postproducció no és precisament senzill, el més probable és que no puguem veure la tercera temporada fins a final de l’any que ve.