Retorn als despatxos

Actualitzada 16/06/2021 a les 06:34

JOSÉ YÉLAMO CONDUIRÀ 'LA SEXTA NOCHE'

El periodista José Yélamo (foto) presentarà, al costat de Verónica Sanz, La Sexta Noche a partir de setembre. El canvi es produeix després de la marxa d'Iñaki López a Más Vale Tarde, espai que conduirà amb Cristina Pardo en substitució de Mamen Mendizábal. Així ho va fer conèixer ahir el canal del grup Atresmedia, que va indicar que Yélamo compta amb "una extensa i intensa trajectòria" a laSexta, arribant a ser "un dels reporters estrella i imprescindible en moltes de les cobertures informatives que ha ofert la cadena en els últims anys". En aquest sentit, laSexta va destacar la seva tasca al Congrés dels Diputats per informar dels últims moviments polítics, o a Catalunya per tractar totes les novetats relatives a les manifestacions i accions polítiques en defensa de la independència. Al costat d'Hilario Pino, el periodista també va ser substitut habitual de Mamen Mendizábal presentant Más Vale Tarde.

La cinquena temporada de la sèrie The Good Fight, que relata el dia a dia d’un despatx d’advocats a Chicago, arribarà a Movistar+ el 25 de juny, en versió original, l’endemà de l’estrena als Estats Units a Paramount+. Per a la versió dual caldrà esperar fins al 2 de juliol, segons ha precisat la plataforma, que destaca que la sèrie continuarà comptant amb Christine Baranski (Diane Lockhart) i Audra McDonald (Liz Reddick) com a protagonistes. Completen el repartiment Sarah Steele (Marissa Gold), Nyambi Nyambi (Jay Dipersia), Michael Boatman (Julius Cain) i Zach Grenier (David Lee), entre altres.La sèrie, que va ser creada a partir de The Good Wife per Robert King i Michelle King, matrimoni d’advocats i també guionistes, comptarà en aquesta nova temporada amb la incorporació de Mandy Patinkin com a estrella convidada. Patinkin (Mentes criminales) interpreta Hal Wackner, un ciutadà de Chicago que plantejarà alguns problemes al bufet de Diane i Liz quan obre un improvisat tribunal populista. I també entra a The Good Fight l’actriu Charmaine Bingwa, com Carmen Moyo, una advocada jove, dura de pelar i que és molt pragmàtica.La cinquena temporada comença amb la imminent sortida d’Adrian i Lucca de Reddick, Boseman & Lockhart, la qual cosa fa que Diane es qüestioni si el seu lloc és realment dirigir, al costat de Liz, un bufet majoritàriament afroamericà.