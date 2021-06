A vegades la gent et pot retreure el no actuar amb diplomàcia en les relacions. No obstant això, les energies planetàries d'avui van a ajudar-te a ser més sensible. Et sentiràs com si, de sobte, tinguessis una capacitat molt més gran per escoltar. Ja sigui cert o no, els altres tindran la impressió que ja no et centres tant en tu.