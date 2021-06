Aliança de llarga durada

Actualitzada 14/06/2021 a les 07:22

Jennifer Lopez i la seva companyia Nuyorican Productions produiran pel·lícules i documentals per a Netflix gràcies a un acord de col·laboració exclusiu que la plataforma i l’actriu i cantant han signat recentment. L’estrella, de fet, ja treballa en dos llargmetratges que també protagonitzarà: el thriller d’acció The Mother, dirigit per Niki Caro (Mulan) i l’estrena del qual està previst per a finals de l’any que ve, i la cinta The Cipher, que adaptarà la novel·la homònima d’Isabella Maldonado.“M’emociona anunciar la meva aliança amb Netflix. Crec que no hi ha millor llar que aquesta empresa de creació de contingut, que mira cap al futur i mira de desafiar els convencionalismes”, ha afirmat l’artista en un comunicat.L’acord, que s’estendrà per “diversos anys”, inclou la creació de cintes de ficció i documentals, produïts o protagonitzats per Lopez i dirigits per talents femenins, avança Netflix. “En tots els aspectes de la seva carrera, Jennifer Lopez ha estat una fortalesa en el món de l’entreteniment”, ha ressaltat Scott Stuber, director de l’àrea internacional de pel·lícules de Netflix.A més, l’estrella llatina té dos projectes més pendents fora de l’acord la plataforma. D’una banda, estrenarà, al costat de Maluma, la comèdia romàntica Cásate conmigo l’11 de febrer del 2022, just per coincidir amb la festa de Sant Valentí, després de viure innombrables ajornaments per la pandèmia del coronavirus. Ambientada a Nova York i dirigida per Kat Coiro, realitzadora de sèries com Shameless o Modern Family, la comèdia també compta amb una banda sonora interpretada per Lopez i Maluma.D’altra banda, l’actriu rodarà Shotgun Wedding, una altra comèdia romàntica que havia de protagonitzar inicialment amb Armie Hammer. L’actor, però, va ser acomiadat del projecte per una sèrie d’escàndols sexuals.