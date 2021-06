Una cosa està arribant al final pel que fa a la teva falta de confiança personal. T'has negat a analitzar la situació des de fa algun temps, potser pensant que no havien preparat per a bregar amb això. Bé, no més excuses! Et disposis o no, hauràs de seguir endavant. L'únic que t'arrisques a perdre és el teu orgull, i aquest és el teu actiu més resistent.