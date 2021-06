'Lupin' torna a l'acció

Actualitzada 10/06/2021 a les 06:53

RELLEU AL CAP DAVANT DE 'MÁS VALE TARDE'

Mamen Mendizábal marxa, però Más vale tarde ja té nous presentadors: Iñaki López i Cristina Pardo (foto), dos dels periodistes més icònics i reconeguts de laSexta. Tots dos agafaran els comandaments del programa a partir del mes de setembre, ha informat la cadena.



A final de maig, Mendizábal va anunciar que el 30 de juny vinent deixarà el programa que ha presentat durant més de deu anys per enfrontar-se a nous reptes dins de la casa. Ella mateixa explicava que és “el moment de fer un canvi de cicle”.



Iñaki López i Cristina Pardo seran els encarregats de recollir el testimoni després de l’estiu. Tots dos fan així un pas més en la seva prolífica carrera a laSexta. Cristina Pardo va començar a la casa el 2006, any en què es va incorporar a l’equip de laSexta Noticias. López ho va fer el 2013 i actualment presenta amb gran èxit laSexta Noche. Mamen Mendizábal marxa, però Más vale tarde ja té nous presentadors: Iñaki López i Cristina Pardo (foto), dos dels periodistes més icònics i reconeguts de laSexta. Tots dos agafaran els comandaments del programa a partir del mes de setembre, ha informat la cadena.A final de maig, Mendizábal va anunciar que el 30 de juny vinent deixarà el programa que ha presentat durant més de deu anys per enfrontar-se a nous reptes dins de la casa. Ella mateixa explicava que és “el moment de fer un canvi de cicle”.Iñaki López i Cristina Pardo seran els encarregats de recollir el testimoni després de l’estiu. Tots dos fan així un pas més en la seva prolífica carrera a laSexta. Cristina Pardo va començar a la casa el 2006, any en què es va incorporar a l’equip de laSexta Noticias. López ho va fer el 2013 i actualment presenta amb gran èxit laSexta Noche.

Lupin s’ha convertit en una de les produccions amb més èxit de Netflix en els últims anys. La sèrie protagonitzada per Omar Sy va triomfar entre els usuaris de la plataforma i molts eren els seguidors que estaven esperant l’estrena de la segona temporada. Una estrena que arriba demà, enmig d’una gran expectació.El protagonista de la trama continuarà sent Assane Diop, un enginyós lladre de guant blanc que es mostra a l’espectador com un dels millors imitadors d’Arsène Lupin, el personatge de les cèlebres novel·les de Maurice Leblanc. Escasses persones coneixen la veritable identitat de Diop, una doble vida que ja li va generar problemes en el passat.La segona part de Lupin comptarà amb un total de cinc capítols de 45 minuts, i reprèn la història al punt on es va quedar, amb Assane i la seva exparella, Claire, buscant desesperadament el seu fill Raoul, que acaba de desaparèixer. Tot sembla indicar que un dels sicaris de l’arxienemic del protagonista, Pellegrini, té segrestat Raoul, i que el mateix nen podria ser utilitzat posteriorment com a xantatge.Segons Netflix, la sèrie francesa ha aconseguit més de 70 milions de visualitzacions arreu del món. Aquest èxit ja ha portat la plataforma a confirmar que hi haurà una temporada tres. Caldrà, però, esperar almenys fins al 2022 per poder-la gaudir.