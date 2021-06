La manca de comunicació amb un membre infeliç de la família podria fer-te sentir desànim. Potser et preguntes si has fet alguna cosa per ofendre a aquesta persona. El més probable és que no. La millor manera de gestionar aquest tipus de situacions és animar a aquesta persona a comunicar amb tu. Si no hi ha resposta, espera un dia o dos i torna a preguntar. Aquest estat d'ànim ombrívol passarà, així que no et tornis a la bogeria per això.