La Cia. És Grata presenta L'Avantsala a Madrid

Actualitzada 01/06/2021 a les 09:57

La Cia. És Grata ha estat seleccionada per participar en la 5a Mostra de Teatre en Català que se celebra a Madrid amb la representació de L'Avantsala, segons ha anunciat el grup. L'obra es podrà veure el 6 de juny al teatre Santiago Rusiñol en el marc del cicle que organitza el Cercle Català de Madrid amb el suport de la Federació d’Ateneus de Catalunya, la Diputació de Barcelona i els departaments de Cultura i d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya.L'Avantsala està dirigida per Juanma Casero i interpretada per Elisenda Palomares, Rosa Porqueres, Isabel Rivero i Joan Sans i narra la història de quatre personatges que esperen a testificar en un jutjat sobre un accidentat cap de setmana al camp. L'obra és una adaptació que la companyia ha fet del text Auto, del dramaturg i director d'escena madrileny Ernesto Caballero.