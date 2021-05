Halston, retrat íntim

Actualitzada 25/05/2021 a les 06:37

Roy Halston Frowick, més conegut com a Halston, va ser el dissenyador de moda més influent de Nova York dels anys setanta, el fundador d’una firma que era sinònim de luxe, sexe i fama. Jackie Kennedy, Liza Minnelli, Greta Garbo o Elizabeth Taylor van ser algunes de les clientes d’aquest dissenyador que va canviar les regles del vestir, va revolucionar el prêt-à-porter dels Estats Units amb peces que exhalaven elegància i un aire pràctic, i que va viure la nit amb tota la intensitat. Halston es va convertir en un dissenyador de fama internacional, va posar la moda potes enlaire i va morir de sida als 57 anys.Ara, en cinc capítols, Netflix compila la vida i obra d’aquest dissenyador visionari especialment estimat pel públic de la famosa discoteca de Manhattan Studio 54 a les dècades dels setanta i els vuitanta a Halston, sèrie que s’acaba d’estrenar a la plataforma.Ewan McGregor es posa a la pell de l’artista, que va néixer en una família de classe mitjana a Iowa el 1932 i que va escapar d’aquest àmbit rural per convertir-se en estrella i va assolir la fama quan va crear el famós barret pillbox que portava Jackie Kennedy en la cerimònia d’investidura presidencial del seu marit.En la sèrie dirigida per l’exitós Ryan Murphy, Halston apareix com un dissenyador exigent, autoritari, amb (mal) caràcter i molt obsessionat amb la feina. En la vida privada es mostra a vegades fràgil i en altres dèspota. Però de cara a la galeria venia una imatge més reflexiva, captivadora i lliure. Halston era la sofisticació i l’excés, amb gran poder de seducció davant dones i homes.Amb tenacitat va assolir el cim, el punt més alt de la fama dins el seu sector, però darrere de les seves ulleres de sol i les seves impulsives pipades a un cigarret, Halston va veure com perdia el control de la seva vida a conseqüència de grans festes d’alcohol i drogues.