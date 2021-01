Dessine-moi l'écologie

Actualitzada 21/01/2021 a les 06:53

L’exposició pretén obrir els ulls sobre l’estat del nostre planeta i les conseqüències de la nostra activitat sobre àmbits com la biodiversitat, la salut, la pol·lució, etc.Encamp.Fins al 28 de febrer.Monogràfic per treballar la positivació de les fotografies analògiques en blanc i negre. Analitzarem i veurem les diferències entre el paper RC i el paper FB per aconseguir unes còpies finals a les quals donarem un viratge per aconseguir allargar-ne la vida. Hora: de 10 h a 12 h.Andorra la Vella.Tots els infants de la parròquia d’entre 3 i 12 anys rebran una carta personalitzada amb una invitació per pujar gratuïtament a l’atracció. El preu del viatge serà de 7 € per als adults i de 5 € per als infants.Andorra la Vella.Fins al 31 de gener.Exposició col·lectiva en homenatge a la memòria del fotògraf Pep Aguareles. Hi participen alumnes i exalumnes de l’Escola d’art i artistes d’Andorra.Andorra la Vella. Fins al 25 de febrer.Les obres seleccionades són part d’un conjunt escultòric en què l’accent està posat en l’exploració de conceptes com l’equilibri, el potencial de moviment, el traç tridimensional i el perímetre i els límits entre les disciplines.Horari: De dilluns a dissabte de 10 h a 13 h i 16 h a 18 h. Diumenge tancat.Escaldes-Engordany.Fins al 30 de gener.Proposta de David Esteve i Mónica Marcos dins el projecte Haiku del grup de creació La Xarranca. Pintures de Mónica Marcos inspirades en els haikus de David Esteve.Escaldes-Engordany. Fins al 23 de gener.Passat, present i també futur s’interseccionen; apareixen formes, les que sempre l’acompanyen, i les noves que per a ella han estat a la incubadora durant molt de temps.Escaldes-Engordany.Fins al 10 de febrer.Exposició Francisco Sánchez.Andorra la Vella.Fins al 18 de febrer.El renàixer d'un procés, exposició conjunta d'Ángel Calvente i Mine.Horari: De 18 h a 20 h. Dissabte i diumenge tancat.Escaldes-Engordany.Fins al 28 de febrer.Oportunitat per veure una fantàstica col·lecció privada sobre l’univers dels superherois: figures de mida real del Capità Amèrica, rèpliques del martell de Thor o de Thanos, figures articulades de Black Panther o Wolverine. Horari: De dilluns a dissabte de les 9.30 a les 13.30 h i de les 15 a les 19 h.Escaldes-Engordany.Fins al 30 de gener.