L'energia astral d'avui et demana que et desfaci dels vells hàbits i facis lloc per als nous. Fes una llista que t'ajudi a decidir quines són les conductes que ja no necessites. Veuràs que les accions d'avui establir un to totalment nou. Els teus somnis aquesta nit seran molt més vívids del normal, i hauries de tenir un diari íntim prop del teu llit per registrar els successos de la nit.