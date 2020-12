Avui té cura teves possessions i demanda el que saps per dret que et pertany. No deixis que els altres et intimidin fent-te creure alguna cosa que saps no és veritat. Certes persones i les seves fortes creences jugaran un paper actiu en la teva rutina diària a causa de l'orientació del dia. Avui teva concentració estarà enfocada en la teva salut. Pensa a llarg termini. Fes coses ara que et ajudin a preservar el teu cos per al futur.